Les frères Scott - S06 E2 - Coups du sort

Jamie surprend Skills et Debbie en train de s'embrasser. Debbie est obligée de mentir à son petit-fils car elle ne veut surtout pas révéler sa relation avec un jeune homme qui pourrait être son fils. Carrie explique à Dan qu'elle l'a enlevé pour couvrir ses arrières : elle compte à présent kidnapper Jamie et faire porter le chapeau à son grand-père. Brooke confie ce qui lui est arrivé à Debbie. Elle lui demande de garder le secret au sujet de l'agression et de lui apprendre à se servir d'une arme. Ensuite, elle raconte à ses amis que ses blessures sont dues à une chute dans les escaliers. Peyton et Lucas décident de se marier à Tree Hill avec leur famille et leurs amis. Ils annoncent la nouvelle à tous leurs proches.