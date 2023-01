Les frères Scott - S06 E20 - Pour son bien

Micro et Millie, enfin réconciliés, passent une semaine de rêve à New York. Mais le jeune homme doit rentrer à Tree Hill. Le couple va donc devoir s'habituer à une relation à longue distance. En se rendant au studio, Peyton est victime d'un accident de voiture. Elle s'en sort indemne, mais sa voiture, la précieuse "comète" est une épave. A l'hôpital, Lucas apprend à Brooke que sa future femme risque de mourir pendant la grossesse ou lors de l'accouchement. L'institutrice de Jamie apprend à Haley que son fils a eu d'excellents résultats aux tests d'intelligence. Le petit garçon pourrait même, s'il le voulait, intégrer une prestigieuse école pour surdoués. Mais lorsqu'il visite l'établissement, Jamie ne se sent pas à l'aise avec les autres enfants. La mère de Brooke revient à Tree Hill pour lui demander de reprendre son poste dans la société "Clothes Over Bros" qui ne marche plus aussi bien depuis le départ de sa créatrice vedette.