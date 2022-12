Les frères Scott - S06 E5 - Une page se tourne

Nathan reçoit un appel d'une équipe de division D où sont recrutées les futures stars de la NBA. Ravi, il se rend immédiatement à Fort Wayne pour rencontrer le directeur. Une fois sur place, il est très déçu : l'équipe voulait le recruter en tant que coach et non comme joueur. Cependant, le jeune homme refuse d'admettre que sa carrière est terminée. Carrie appelle Haley en se faisant passer pour une infirmière d'un centre de soins palliatifs. Elle lui fait croire que Dan est mourant et que sa dernière volonté est de revoir son petit-fils. Lucas part pour New York afin d'assister à une réunion concernant le lancement prochain de son deuxième roman. Il doit, toutefois, annoncer à Lindsey qu'il a fixé une date pour son mariage avec Peyton.