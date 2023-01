Les frères Scott - S06 E9 - Mauvais exemple

Lucas écrit l'adaptation de son roman pour Julian. Malheureusement, il "bloque" sur la scène du meurtre de Keith par Dan : il ne parvient pas à l'imaginer et refuse d'inventer quelque chose juste pour un film. Peyton n'ose pas avouer à Lucas qu'elle connait déjà Julian. En effet, elle a eu une relation très sérieuse avec lui à Los Angeles. Sam montre à Jamie comment gagner de l'argent en vidant le distributeur du lycée et en revendant son contenu plus cher aux autres élèves. Le petit garçon décide alors d'en faire autant pour acheter un trophée de slamball à son père. Pour séduire Brooke, Owen lui apporte chaque jour un cadeau. Elle finit par le trouver nu sur la banquette arrière de sa voiture et le fiche dehors. Humilié, Owen lui annonce alors qu'il renonce à la reconquérir.