Les frères Scott - S07 E04 - Quand le scandale éclate...

Brooke est stressée car elle lance sa nouvelle collection au club Tric. Elle a engagé plusieurs mannequins, dont Alex, et invité des critiques qui ont dû faire le voyage depuis New York. David, le mari de Quinn, arrive à Tree Hill pour demander des explications à sa femme. Il semble prêt à tout pour sauver leur couple. L'un des modèles engagés par Brooke se moque de Millie. Miranda pousse Haley à répondre aux questions d'une journaliste de la presse musicale. Lorsque celle-ci interroge la jeune chanteuse sur le scandale qui vise son mari, Miranda défend Haley et met fin à l'interview. Renée vient provoquer Haley sur le parking du club. Excédée, celle-ci la gifle. Malheureusement, des journalistes étaient présents pour photographier la scène.