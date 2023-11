Les frères Scott - S07 E01 - Jamais loin de toi

C'est l'anniversaire de Jamie. Haley, sa mère, lui a organisé une grande fête pour ses 7 ans. C'est aussi le jour que choisit Quinn, l'une des soeurs aînées de Haley, pour rentrer à Tree Hill. Lors de la fête, Clay, l'agent de Nathan, offre un beau cadeau au fils de son client et ami : un maillot d'un joueur de football américain, et la visite du joueur en question pour le lui dédicacer ! Quinn avoue à Haley qu'elle est revenue car elle se sépare de son mari, David, avec qui elle ne s'entend plus. Micro suggère à Skills de se trouver un autre appart, car le jeune présentateur sportif aimerait vivre avec sa copine Millie. Skills refuse de déménager car il n'a pas les moyens de vivre seul, et il ne se sent pas prêt à habiter avec « mademoiselle Lauren », sa petite amie. Pour le force à partir, Micro commence à se balader nu dans l'appartement. Skills contre-attaque en en faisant autant. Dan semble avoir totalement changé de vie : il présente une émission de télé où il parle de rédemption et se montre en exemple. .Julian rentre sans prévenir de Nouvelle Zélande, où il devait produire un film. Son retour fait très plaisir à sa copine, Brooke, qui vivait mal leur éloignement forcé. Julian lui annonce qu'il renonce à travailler sur ce film, qui aurait pourtant pu lancer sa carrière.