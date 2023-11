Les frères Scott - S07 E02 - Qui perd gagne

Le père de Julian arrive à Tree Hill pour demander à son fils pourquoi il a abandonné son projet de film en Nouvelle-Zélande, alors que c'était l'occasion de lancer sa carrière. Quand Julian lui répond que c'est par amour pour Brooke, son père se moque de lui : il connait la réputation de croqueuse d'hommes que lui a fait la presse à scandales. La maison de disques de L.A. a envoyé Miranda à Tree Hill pour faire fermer le label « Red Bedroom Records », créé par Peyton et aujourd'hui géré par Haley. Heureusement, la jeune femme peut compter sur le soutien de Mia : elle n'acceptera d'enregistrer que pour le label de son amie. Dans son émission de « développement personnel », Dan parle de son parcours, et de celui de sa femme, ancienne droguée au moeurs légères, devenue sa productrice. Lorsqu'il la présente au public, ce n'est autre que la jeune Rachel, qui a elle aussi décide de reprendre sa vie en main. Brooke engage une actrice pour incarner la campagne de sa prochaine collection. Quand Millie va la chercher à l'aéroport, elle se rend compte que la nouvelle égérie de la marque est une petite écervelée égoïste et imbue de sa personne. Une femme fait chanter Nathan : elle menace de révéler à la presse leur soi-disant aventure d'un soir, lors d'une soirée arrosée avec l'équipe de basket. Clay accepte de la rencontrer pour négocier, mais elle lui remet une image échographique : elle prétend être enceinte de Nathan.