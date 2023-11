Les frères Scott - S07 E03 - La vérité rien que la vérité

Le patron de Micro lui demande de se servir de ses relations amicales avec Nathan pour enquêter sur une dispute survenue dans un restaurant entre le jeune sportif et une jolie inconnue. Micro interroge Nathan, mais ne semble pas prêt à révéler sa vie privée au grand public. Lors de sa première séance photo, avant laquelle elle a passé la nuit à faire la fête, Alex rencontre Julian, et le trouve très à son goût. Millie la prévient qu'il est le petit ami de sa patronne, Brooke. Clay suggère à Nathan de donner 200,000 dollars à Renée pour acheter son silence. Haley commence par refuser, mais Clay la convainc en lui disant que c'est le meilleur moyen de protéger leur fils Jamie du scandale. Néanmoins, lorsqu'il revoit la jeune femme, Clay lui donne une enveloppe vide et lui annonce qu'elle ne touchera pas un centime pour son chantage. Lors de son émission de télé, Dan se fait prendre à parti par un spectateur : l'homme le traite d'assassin en direct. Rachel refuse de couper l'image, car, comme elle l'explique ensuite à Dan, non seulement c'était la vérité, mais surtout ce genre d'incident est bon pour l'audience.