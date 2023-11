Les frères Scott - S07 E04 - Quand le scandale éclate...

Brooke est stressée car elle lance sa nouvelle collection par un grand défilé au club Tric. Elle a engagé plusieurs mannequins, dont Alex, et invité des critiques qui ont dû faire le voyage depuis New York. David, le mari de Quinn, arrive à Tree Hill pour demander des explications à sa femme. Il semble prêt à tout pour sauver leur couple, quitte à changer. Quinn lui répond qu'elle ne peut lui demander cela et penche plutôt pour un divorce. L'une des mannequins engagées par Brooke se moque de Millie. Pour venger celle qui est devenue son amie, Alex donne des somnifères à sa rivale. Elle suggère ensuite à Brooke et Victoria de faire défiler Millie à sa place. Cette entorse à la « taille mannequin » habituelle assure le succès du défilé. Miranda pousse Haley à répondre aux questions d'une journaliste de la presse musicale. Lorsque celle-ci interroge la jeune chanteuse sur le scandale qui vise son mari, Miranda défend Haley et met fin à l'interview. Renée vient provoquer Haley sur le parking du club. Excédée, celle ci la gifle. Malheureusement, des journalistes étaient présents pour photographier la scène.