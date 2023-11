Les frères Scott - S07 E09 - Toujours plus loin

Haley veut organiser un concert gratuit pour tester ses nouvelles chansons. Miranda n’est pas d’accord, mais elle ne peut pousser l’artiste à annuler la soirée, car les fans se bousculent déjà devant le club Tric. Clay négocie le prochain contrat de Nathan avec l’équipe des Bobcats. Les dirigeants proposent 2 ans au jeune joueur, alors que son agent en demande 4. Nathan est inquiet, mais Clay reste ferme et espère faire craquer l’équipe. Dan et Rachel reviennent à Tree Hill. Jamie est content de revoir son grand-père, mais Nathan accueille froidement son père. Rachel passe voir Micro, qui lui conseille d’aller s’expliquer avec Brooke. Celle-ci envoie sèchement balader Rachel. Micro s’inquiète pour Millie, qui s’éloigne de plus en plus de son image de jeune fille sérieuse pour devenir l’archétype du mannequin qui ne pense qu’à la mode et la fête. Alex est déçue que le script soit terminé : elle n’aura plus d’excuse pour passer du temps avec Julian. Elle s’accroche tout de même à lui, ce qui exacerbe encore la jalousie de Brooke à son égard.