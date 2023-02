Les frères Scott - S07 E14 - Les soeurs fâchées

Taylor et David, venus passer quelques jours chez Nathan et Hayley, décident d’organiser un dîner. Hayley et Quinn ne comprennent pas pourquoi David fréquente Taylor et elles essaient de le raisonner. Lors du repas, Quinn finit par avouer à son ex-mari que, contrairement à ce qu’elle lui a fait croire, elle n’a jamais passé la nuit avec Clay.