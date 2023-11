Les frères Scott - S07 E11 - Rester ou partir

L'ancien patron de Clay explique à Nathan qu'il est trop tard pour lui trouver une place de titulaire en NBA : la meilleure solution serait qu'il joue un an en Europe avant de revenir tenter sa chance aux Etats-Unis. Le jeune champion commence par refuser, mais finit par se ranger à l'avis de ses agents. Miranda annonce à Haley que les premiers retours sur le concert gratuit sont excellents. Pour profiter du buzz créé, il faut qu'elle parte en tournée de promotion pour son prochain album. Elle ne pourrait donc suivre son mari en Espagne, et devrait emmener son fils sur la route. Millie, en manque de drogue, demande à Makenna de lui en fournir. Celle-ci accepte, mais seulement si Millie vole pour elle une création inédite de Brooke. Dan annonce à Rachel qu'il ne veut plus continuer : il est mal à l'aise à l'idée de tourner une émission dans le couloir où il a tué son frère. Sa femme, obsédée par l'argent, lui répond qu'il n'a pas le choix.