Les frères Scott - S07 E13 - Le temps d'un été

La tournée d'été de Haley touche à sa fin : le dernier concert doit avoir lieu à Tree Hill, sur le terrain près du fleuve. Jamie est émerveillé par tout ce qu'il a vu pendant la tournée, et ne parle plus que de ça. Il finit même par se brouiller avec ses copains, qui en ont assez de l'entendre se vanter. Son père lui conseille de ne jamais oublier qui sont ses vrais amis. Brooke revient à Tree Hill avec Alexander, le séduisant styliste qui doit l'aider à créer sa collection pour hommes. En arrivant à l'aéroport, elle tombe sur Julian. A sa grande déception, le jeune producteur n'était pas venu pour elle : c'est Alex qu'il venait chercher. Brooke, furieuse, y voit une nouvelle preuve que Julian est attiré par sa rivale. Clay revient de ses 2 semaines de prospection et retrouve Quinn. Ils sont tous les deux aussi nerveux l'un que l'autre de se revoir, après la grande déclaration de Clay. Ils décident de repartir sur un rythme plus lent, et d'apprendre à se connaître. De plus, Clay est mal à l'aise et se comporte bizarrement avec Quinn en présence de Nathan. Victoria ne veut pas laisser Millie sombrer : elle se présente au tribunal et propose de redonner un emploi stable à la jeune fille.