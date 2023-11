Les frères Scott - S07 E15 - Retour au lycée

Haley et Quinn organisent une soirée de gala au lycée pour récolter des fonds. Le thème de la fête est « les années 80 ». L'anniversaire de Haley tombe le même jour, mais tout le monde oublie de le lui souhaiter. Nathan est coincé avec Clay entre Atlanta et Tree Hill. Leur voiture est tombée en panne, et le jeune champion fait tout son possible pour rejoindre sa femme et lui souhaiter son anniversaire. Après plusieurs kilomètres à l'arrière d'un camion qui transportait des cochons, ils sont contraints de traverser une forêt à pied. Nathan compte sur son sens de l'orientation, mais ils finissent par se perdre, et se disputer. Clay décide alors de lui révéler ce qu'il ne lui avait jamais dit : il a été marié, et sa femme est décédée. Alexander propose à Brooke de l'accompagner à la soirée. De son côté, Alex convainc Julian de surmonter son aversion pour les lycées (il se dit traumatisé par cette époque) et de se rendre à la fête pour y voir Brooke. Junk et Fergie trouvent une « copine de dépannage » à Micro sur internet. La jeune fille n'est autre que Kylie, une ancienne conquête de Clay qui a une dent contre Quinn. Jamie fait croire à Junk et Fergie qu'il a une autre baby-sitter pour passer la soirée tout seul chez lui. Les deux amis se rendent compte de la supercherie et se précipitent chez Jamie, qui les prend pour des cambrioleurs.