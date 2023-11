Les frères Scott - S07 E17 - Se battre jusqu'au bout

Haley refuse d'accepter la maladie de sa mère. Elle ne comprend pas sa résignation, et cherche à la convaincre de demander un nouveau diagnostic. Nathan transmet le dossier médical de Lydia à un cancérologue. En échange, Haley s'engage à accepter le verdict, quel qu'il soit. Micro et Lauren parlent de l'échec de leurs relations respectives : Lauren avec Skills, parti à LA, et Micro avec Millie, qui tout en habitant dans le même appartement, s'est éloignée de lui à sa manière. Leurs confidences les rapprochent, et Millie les surprend en pleine partie de jeu vidéo. Millie retrouve Owen à une réunion de son groupe de soutien. Il lui propose de l'appeler si elle a besoin de parler. Ils vont jouer au bowling ce qui remonte le moral de la jeune fille. Owen lui conseille de s'accrocher, et d'essayer de reconquérir Micro. Brooke et Julian passent du temps ensemble sur le plateau de tournage. Ils se rendent compte qu'ils sont toujours amoureux l'un de l'autre. Victoria confie à Brooke qu'elle couche avec Paul, le père de Julian. Miranda cherche à persuader Grubbs de signer avec sa maison de disques. Il manque de confiance en lui et multiplie les conditions saugrenues avant d'accepter.