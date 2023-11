Les frères Scott - S07 E18 - Derniers instants

Lydia fait un malaise et est admise d’urgence à l’hôpital. Ses filles comprennent qu’il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre, et Quinn essaie de convaincre Taylor de rendre visite à leur mère pour lui dire adieu. Brooke pense que c’est avec Julian qu’Alex a passé la nuit et elle la frappe en pleine figure. Or, il s’avère que c’est Alexander qui était avec elle dans la chambre d’hôtel…