Les frères Scott - S07 E19 - Une question d'image...

Haley est de plus en plus déprimée depuis la mort de sa mère. Elle se rend à contrecœur au vernissage de l'exposition de sa sœur Quinn. C'est Nathan qui garde Jamie : ils passent une soirée hommes. Entre un « cours de rasage », et une séance de karaoké, le petit garçon confie à son père qu'il se sent parfois seul, et qu'il aimerait bien avoir un frère. Le vernissage est un succès. Une jeune femme achète le portrait géant de Clay. Ce n'est que Katie, la joueuse de tennis qui a cherché à le séduire. Clay fait semblant de rien devant sa copine, mais il prend ensuite la jeune sportive à part pour lui dire de ne plus lui tourner autour. Micro et Lauren se mettent d'accord pour parler de leurs sentiments à Skills, qui rentré à Tree Hill exprès pour la jeune institutrice. A la galerie, Skills tombe sur une photo d'eux ensemble et comprend tout. Il confronte Micro, et quand celui-ci reconnaît les faits, il lui assène un coup de poing. Micro s'écroule en emportant une tenture, qui révèle à tous les visiteurs Victoria et Alexander dans une posture très embarrassante. Brooke accuse sa mère d'avoir séduit un employé pour se venger du père de Julian. Victoria lui avoue alors que son amant a toujours été le jeune designer.