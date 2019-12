Les frères Scott - S07 E15 - Retour au lycée

Haley et Quinn organisent une soirée de gala au lycée pour récolter des fonds. Le thème de la fête est "Les années 80". L'anniversaire de Haley tombe le même jour mais tout le monde oublie de le lui souhaiter. Nathan est "coincé" avec Clay entre Atlanta et Tree Hill. Leur voiture est tombée en panne et le jeune champion fait tout son possible pour rejoindre sa femme et lui souhaiter son anniversaire. Après plusieurs kilomètres à l'arrière d'un camion qui transportait des cochons, ils sont contraints de traverser une forêt à pied. Nathan compte sur son sens de l'orientation, mais ils finissent par se perdre et se disputer. Clay décide alors de lui révéler ce qu'il ne lui avait jamais dit : il a été marié et sa femme est décédée.