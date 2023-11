Les frères Scott - S07 E22 - Grande première

Nathan plonge pour sortir Haley de la piscine. La jeune femme est très déprimée, mais confie à son psychologue qu'elle espère reprendre goût à la vie, et elle multiplie les efforts afin d'y arriver. C'est ainsi qu'elle propose à Jamie et Nathan de suivre le reste de la bande dans l'Utah, pour assister au festival où Julian présente son film. Alex essaie de séduire Chase, qui préfère garder ses distance, car sa rupture avec Mia est encore fraîche. Il a peur de retomber amoureux et de voir sa star de copine repartir (comme c'était le cas avec Mia, la chanteuse, toujours en tournée). Grubbs poursuit l'enregistrement de son album avec l'aide de Mia, mais Miranda lui manque beaucoup. Il regrette de ne pas lui avoir dit tout ce qu'il avait sur le cœur avant qu'elle ne reparte pour l'Angleterre. Mia lui conseille de lui écrire une chanson, et de commencer sa future tournée à Londres. Josh confie à Alex qu'il en a assez de cacher son homosexualité. Lorsque les journalistes lui demandent s'il est en couple avec Alex, il répond que non, et s'apprête à faire son coming-out. Il y renonce finalement car il a peur que ses parents ne le comprennent pas. Julian est très nerveux avant la grande première de son film, heureusement Brooke le soutient. Le succès est au rendez-vous, et Julian et son père parviennent à vendre les droits.