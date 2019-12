Haley est de plus en plus déprimée depuis la mort de sa mère. Elle se rend à contrecœur au vernissage de l'exposition de sa sœur, Quinn. Nathan et Jamie passent une soirée hommes. Entre un «cours de rasage» et une séance de karaoké, le petit garçon confie à son père qu'il se sent parfois seul et qu'il aimerait bien avoir un frère. Le vernissage est un succès. Une jeune femme achète le portrait géant de Clay.