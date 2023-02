Les frères Scott - S07 E20 - Rien ne va plus

Micro essaie de se réconcilier avec Skills, mais ce dernier a du mal à lui pardonner son aventure avec Lauren. Alex surprend Josh en train d’embrasser un autre garçon. Victoria tente de faire accepter à Brooke sa relation avec Alexander. Katie est de plus en plus menaçante vis-à-vis de Clay et de Quinn.