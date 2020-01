Une tempête s'abat sur Tree Hill. A l’issue du concours d’orthographe organisé par son école primaire, Jamie décide de rentrer avec mademoiselle Lauren, accompagné de Chuck et de Madison. Hélas, ils ont un accident de voiture et Jamie se retrouve coincé par sa ceinture de sécurité. Suite à une dispute avec Julian, Brooke part de chez elle fâchée et découvre la voiture accidentée. De son côté, Quinn reçoit la visite de Katie…