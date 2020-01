Les frères Scott - S08 E14 - Des super-héros

Brooke, Quinn et Haley décident de se servir de leurs talents pour devenir les nouveaux super héros de Tree Hill. Julian engage Micro pour l’assister sur le plateau de tournage d’une publicité. L’acteur principal démissionne et Micro va s’avérer plus utile que prévu. Chase n'est plus satisfait par son métier de manager. Il décide de faire du bénévolat et de s’occuper d’enfants. Il fait la connaissance de Chuck et découvre qui est réellement ce petit garçon. Nathan subit les brimades de son professeur. Clay décide de venir assister à un cours pour donner une leçon à monsieur Kellerman.