Les frères Scott - S08 E01 - Aux portes du paradis

A leur retour de l’Utah, Brooke et Julian sont fiancés. Tout se passe à merveille jusqu’à ce que la police vienne arrêter Brooke. Victoria a menti aux investisseurs de leur société. Haley apprend qu’elle est enceinte juste avant que Nathan parte à Charlotte en entraînement avec la NBA. On apprend que Clay et Quinn se sont fait tirer dessus par Katy. Mia a quitté Chase et Alex en profite pour lui demander de sortir avec elle.