Les frères Scott - S08 E02 - Je sais que tu es là

Clay et Quinn se rendent compte qu’ils ont été abattus. Entre la vie et la mort, ils luttent pour survivre. Haley les découvre dans leur maison et appelle aussitôt les secours. Nathan la rejoint à l’hôpital. Pendant qu’Haley est au chevet de sa sœur, Julian s’occupe de Jamie. Brooke apprend qu’elle risque de perdre son entreprise, mais les événements de la journée lui font relativiser ses problèmes.