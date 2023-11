Les frères Scott - S08 E03 - L'espace entre deux

L’état de Clay empire. Nathan décide de lui donner un rein. Quinn est désespéré. Pour pouvoir s’occuper de sa sœur, Haley confie Jamie à Brooke et Julian. Victoria fait croire à Brooke qu’elle a trouvé un arrangement avec les avocats de leurs investisseurs. Elle a en fait plaidé coupable et ira en prison pour protéger sa fille et lui permettre de conserver on entreprise.