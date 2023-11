Les frères Scott - S08 E05 - La fin d'un chapitre

Clay sort de l’hôpital et retourne dans sa maison sur la plage avec Quinn. Nathan se retire officiellement du circuit professionnel du basket et devient l’associé de Clay. Brooke annonce à Victoria qu’elle va vendre Ci over Bi. La réaction brutale de Victoria amène Brooke à poser un ultimatum à sa mère. Chase apprend qu’Alex n’avait pas vraiment l’intention de rester à Tree Hill et de se stabiliser. Elle lui a caché qu’elle devait repartir en tournage.