Les frères Scott - S08 E16 - Je me plairai bien ici

Brooke et Julian ont leur premier entretien avec une jeune femme enceinte, Chloé, qui veut faire adopter son enfant. Brooke organise une fête surprise pour Haley afin de fêter l’arrivée du bébé. Chloé lui rend visite à l’improviste. Elle apprend que Brooke a perdu son entreprise et que sa mère a purgé une peine de prison. Brooke et Julian craignent que Chloé ne veuillent pas les laisser adopter son enfant. Millie obtient un poste de journaliste dans une chaîne locale. Micro l’aide à apprendre les rudiments du métier. Nathan et Clay font connaissance avec Ian Kellerman, un jeune prodige du base-ball. Nathan réussit à le convaincre de signer avec Vaillance.