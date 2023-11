Les frères Scott - S08 E08 - La poursuite du bonheur

La carrière de Nathan fait bond en avant. Il décroche un contrat pour un quaterback des Falcons d’Atlanta. Jamie s’est fait poser un appareil dentaire et Haley l’aide à accepter cette « différence ». Brooke et Sylvia parviennent finalement à s’entendre quant au déroulement du mariage. Chase essaie de décider qui de Mia et d’Alex sera sa petite amie. Micro travaille toujours au Tric. Ses espoirs de récupérer son ancien poste se voient déçus.