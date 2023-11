Les frères Scott - S08 E09 - Etre reconnaissant...

Toute la bande se retrouve chez Nathan et Haley pour fêter Thanksgiving. Mais les choses ne sont pas aussi joviales que prévues : Alex et Mia passent la journée à se disputer, et Victoria débarque après sa sortie de prison, ce qui est loin d’enchanter Brooke.