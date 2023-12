Les frères Scott - S08 E11 - Avis de tempête

Une tempête fait rage sur Tree Hill. A l’issue du concours d’orthographe organisé par son école primaire, Jamie décide de rentrer avec Mademoiselle Lauren accompagné de Chuck et de Madison. Mais la voiture a un accident et Jamie se retrouve coincé par sa ceinture de sécurité. A la suite d’une dispute avec Julian, Brooke part de chez elle fâchée et tombe sur la voiture accidentée. De son côté, Quinn, toute seule chez elle, reçoit la visite de Katie…