Les frères Scott - S08 E17 - Crier au loup

A quelques jours de son accouchement, Haley décide de tester sa sœur et ses amis pour voir s’ils sont prêts à la conduire à la maternité. Brooke et Julian reçoivent la visite de Chloé, leur annonçant qu’elle accouchera plus tôt que prévu. Millie ne fait pas exactement le reportage qu’on lui a demandé et risque de se faire renvoyer. Chuck demande à Chase de l’aider à frapper la balle au base-ball et ce dernier découvre qu’il a un problème bien particulier.