Les frères Scott - S08 E18 - Une nouvelle vie

Tout le monde est à la maternité. Haley et Chloe sont sur le point d’accoucher. Mais Brooke décide de ne pas dire aux autres que Chloe est là elle aussi, pour ne pas voler la vedette à Haley. De son côté, Jamie décide de créer un livre éducatif pour sa petite sœur, rempli de photos et d’anecdotes sur ses parents et ses amis.