Les frères Scott - S08 E22 - La magie est là...

Chase s’engage dans l’armée de l’air et donne rendez-vous à Alex dans un an. Il la retrouve à son retour. Marvin et Millie travaillent ensemble dans l’émission « Marvin et Milie au saut du lit ». La chaîne propose à Millie une place très intéressante à Charlotte. Elle refuse pour rester à Tree Hill auprès de Marvin. Julian et Brooke apprennent qu’ils vont avoir des jumeaux. Ils attendent patiemment l’arrivée de leurs bébés, mais Brooke fait une mauvaise chute. Les bébés naissent prématurés mais ils survivent tous les deux. Jamie a retiré le lacet que lui avait offert Madison pour que ses copains ne se moquent plus de lui. Madison se sent blessée et s’écarte de Jamie. Il comprend son erreur et se fera pardonner en lui ouvrant son cœur. Chuck est très affecté par le départ de Chase, mais comme promis, il vient le retrouver dès son retour de l’armée. Nathan et Clay se lancent sur les routes à la recherche du futur prodige du basket, un jeune homme qui se montrera aussi volontaire que Nathan après sa blessure au dos. Alors qu’ils s’apprêtent à rentrer sans avoir eu de révélation, ils découvrent Danny Howard. Haley et Brooke inaugurent la réouverture du Karen’s Café. Nathan trouve le courage d’aller voir son père et lui donne une photo de Lydia ainsi que la balle qui a permis à Jamie de marquer le point de la victoire lors de son premier match.