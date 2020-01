Nathan décide d’affronter le professeur Kellerman. Celui-ci lui avoue être l’auteur de l’accident qui a failli coûter la vie à Brooke et à Jamie. Pour se faire pardonner, il décide de démissionner de son poste d’enseignant. Alex se prépare à donner son premier concert au Tric. Brooke reçoit un appel de la société Clothes Over Bros, qui lui propose le poste de vice-Présidente à New York.