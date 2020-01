Les frères Scott - S08 E20 - Avoir le choix

Nathan a compris que Ian conduisait le vieux 4X4 le soir de la tempête et non son père. Avec Clay et Julian, ils l’emmènent sur les lieux de l’accident pour le confondre. Désormais, ils ne représenteront plus Ian. Nathan présente ses excuses au professeur Kellerman pour l’avoir accusé à tort. Ce dernier décide de partir en bateau et de voguer au hasard, comme il l’avait promis à feu sa femme. En partant, monsieur Kellerman donne à Nathan le nom d’un oiseau qui, d’une manière ou d’une autre, devrait permettre d’empêcher la destruction du terrain de basket. Alors que Brooke et Julian mettent tout en œuvre pour partir pour New York, ils apprennent grâce à un heureux concours de circonstances que Brooke est enceinte et qu'elle ne veut plus partir pour New York.