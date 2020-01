La carrière de Nathan fait un bond en avant. Il décroche un contrat pour un quaterback des Falcons d’Atlanta. Jamie s’est fait poser un appareil dentaire et Haley l’aide à accepter la situation. Brooke et Sylvia parviennent finalement à s’entendre quant au déroulement du mariage. Chase essaie de décider qui de Mia et d’Alex sera sa petite amie. Micro travaille toujours au Tric.