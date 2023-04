Les frères Scott - S09 E09 - Enfin seuls...

Clay et le petit Logan parviennent à dialoguer beaucoup plus sereinement. Une réelle compréhension apparaît à nouveau entre eux. Chase, quant à lui, estime qu'il va devoir lourdement payer le soutien qu'il a apporté à Chuck. De leur côté, Julian et Brooke réalisent à quel point il est fondamental de se consacrer avant tout à leur famille. Parallèlement, Micro obtient l'aide de Skills pour ses projets...