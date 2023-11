Les frères Scott - S09 E03 - Le sens des priorités

Quinn découvre que Clay prend de la drogue. Elle parvient à le confondre. Le cuistot d'Haley démissionne pour aller travailler dans le café d'en face. Dan, lui donne un coup de main en cuisine mais certains clients refusent de venir dans un café où travaille un homme qui a été accusé de meurtre. Brooke est heureuse de se rapprocher de son père mais elle s'aperçoit qu'il est surtout intéressé par son projet de collection. Il aide Brooke à trouver des investisseurs pour lancer Baker Man. Chase n'arrive pas à accepter le départ d'Alex. Il comprend petit à petit qu'elle partirait un jour ou l'autre. Micro et Millie multiplient les émissions culinaires et les repas. Micro prend de plus en plus de poids mais il refuse de voir la réalité en face. Millie décide de le mettre en garde. Julian est préoccupé par son projet de plateau de tournage. Alors qu'il commence à désespérer, des producteurs font appel à ses services. Ses pensées sont totalement prises par son travail et il oublie Davis dans la voiture, en plein soleil.