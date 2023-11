Les frères Scott - S09 E04 - Faute partagée

Clay n'est plus à la maison. Quinn, inquiète menace son dealer de le dénoncer à la police. Le dealer menace de les tuer, elle et Clay si elle recommence. Dan a entendu Quinn raconter ce qui s'est passé avec le dealer. Il va trouver ce dernier et promet de le supprimer s'il devait à nouveau s'approcher de sa famille. Nathan va bientôt rentrer d'Europe. Dan va devoir partir, au grand regret de Jamie. Clay accepte une aide psychologique. Il décide d'aller à l'hôpital se faire soigner. Après la soirée passé avec Chris, Chase se réveille auprès de Tara. Il découvre qu'elle est la petite amie de Chris Keller. Il ne veut plus avoir d'aventure avec elle mais il succombe très vite à son charme. Julian s'en veut d'avoir oublier son fils dans la voiture en plein soleil. Brooke ne veut plus qu'il s'approche des enfants mais après avoir discuté avec Haley, elle décide de lui montrer qu'elle a confiance en lui pour que Julian cesse de culpabiliser. Marvin s'aperçoit que Millie s'inquiète pour lui. Il décide de faire un effort pour maigrir.