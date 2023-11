Les frères Scott - S09 E06 - Besoin d'aide

Les ravisseurs veulent tuer Nathan pour avoir voulu signer un contrat avec un joueur dont l'équipe appartient à un criminel. En leur proposant de l'argent, Nathan parvient à gagner du temps. Rejeté par Haley et Jamie, Dan mène son enquête pour retrouver Nathan. Julian ne cesse de se reprocher l'incident avec Davis. Il décide d'aider Dan à rechercher Nathan. Entre l'incident dans le Café Tree Hill, la disparition de Nathan, les jumeaux et le comportement de Julian, Brooke commence à perdre patience. Elle trouve une solution pour empêcher le Karen's Café de fermer. Chris apprend que Chase a une relation avec Tara. Pour se venger, il accepte de venir jouer au Karen's Café afin de faire revenir la clientèle. Micro trouve une piste qui pourrait permettre de retrouver Nathan. Il va aussitôt l'exposer à Dan. Clay continue sa thérapie avec le docteur Sanchez. Il est de plus en plus proche de Logan.