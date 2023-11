Les frères Scott - S09 E07 - Prendre des coups

Alors que Nathan est toujours retenu par ses ravisseurs, Haley décide d’envoyer Jamie et Lydia chez Lucas et Peyton quelques temps. Elle retrouve Lucas à l’aéroport. Xavier Daniels, emprisonné pour avoir agressé Brooke et séquestré Sam, et qui est aussi le meurtrier de Quentin, demande à rencontrer Brooke avant l’audience qui devrait déboucher sur sa mise en liberté conditionnelle.