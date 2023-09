Mexique : au cœur des cartels

Reportages • Documentaire

Tijuana, véritable passoire pour la drogue destinée aux Etats-Unis. Ce documentaire signé Michel Scott et Paul Bouffard vous emmène au cœur de la mafia la plus puissante du Mexique : le cartel de Sinaloa. C’est là, dans le fief d’El Chapo Guzman, le célèbre baron emprisonné à vie, que vous découvrirez les laboratoires de production de Fentanyl, un opioïde aux effets cinquante fois plus puissants que l’héroïne. Un gain juteux qui au fil des ans est devenu un véritable fléau dont le Mexique n’arrive pas à se sortir...