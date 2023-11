Congo : les forçats du cobalt

Le cobalt, fabuleuse richesse souterraine de l’une des régions les plus pauvres du monde. À Kolwezi, en République démocratique du Congo, se cache la plus grande réserve du globe, mais bien qu’essentiel à la transition énergétique, l’extraction de ce métal se fait dans des conditions dangereuses pour la santé des mineurs. Au cœur de ce reportage, vous découvrirez le quotidien de ceux qui se rendent chaque jour, à la force des bras, pieds nus, à plus de 50 mètres sous terre pour trouver cette pierre bleu-noir de laquelle sera retiré le cobalt. Des trous étroits, sans lumière où les "creuseurs" passent environ huit heures par jour sans air de l'extérieur. Chaque année dans les mines, des dizaines de morts, asphyxiés, écrasés, payés 150 euros par mois, coincés dans ces murs qui valent 30 000 euros la tonne.