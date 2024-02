Salvador : la guerre contre les gangs

75,000 personnes ont été emprisonnées au Salvador dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur depuis mars 2022. Si 7,000 ont été innocentées depuis, nombreuses seraient encore derrière les barreaux sans preuves dévoilant la face obscure de la "guerre contre les gangs" du président Nayib Bukele. Le Salvador était encore, il y a peu, l’un des pays les plus dangereux du monde, pour devenir, en 18 mois, l’un des plus sécurisés. Comment ? Et à quel prix ? Les équipes de TF1 se sont rendu dans ce pays d’Amérique latine, qui pourrait servir d’exemple au reste du continent.