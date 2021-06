Les enfants pourront (re)découvrir 10 célèbres contes tels que Blanche-Neige, les 3 Petits Cochons ou encore le Vilain Petit Canard, remis au goût du jour par les Hoofs.

Le groupe TF1 lance “Les Contes de Hoofs”, un nouveau podcast avec les mascottes emblématiques de sa case jeunesse TFOU, tous les matins sur TF1.

Le groupe TF1 décline son offre jeunesse TFOU avec le podcast “Les Contes de Hoofs”. Les 10 épisodes, d’environ 10 minutes, sont une invitation au rire, l'occasion pour les enfants de rêver, de nourrir leur imagination au travers des aventures narrées par leurs Hoofs préférés. Zoof, Maxoof, Tiloof ou Liloof feront découvrir au plus jeunes les célèbres contes de Perrault (Cendrillon, le Petit Chaperon Rouge…), des Frères Grimm (Blanche Neige, Hansel et Gretel…) ou encore de Prokofiev (Pierre et le Loup).



“Les Contes de Hoofs”, un podcast ludique consacré à l’éveil des enfants.



Episode 1 - Il était une Hoof Blanche Neige

Episode 2 - Il était une Hoof Boucle d’Or et les 3 ours

Episode 3 - Il était une Hoof La Petite Pantoufle

Episode 4 - Il était une hoof Des petits cochons

Episode 5 - Il était une Hoof Une petite fille à la cape rouge

Episode 6 - Il était une Hoof Hansel et Gretel

Episode 7 - Il était une Hoof Maître chat

Episode 8 - Il était une hoof Pierre et le loup

Episode 9 - Il était une Hoof Un vilain petit coin coin

Episode 10 - Il était une Hoof La princesse au petit pois