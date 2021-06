TFOU PARC : UN MONDE DE HOOFS

TF1 Licences, agent de la marque TFOU, est heureux d'annoncer le lancement du tout premier TFOU Parc à la rentrée 2021 au centre commercial Evry 2.



Rendez-vous incontournable des enfants chaque matin sur TF1, TFOU et sa bande de Hoofs débarquent dans la vraie vie à travers un concept inédit et ambitieux, plongeant le public dans l'univers fun et délirant du programme : le TFOU Parc !



Fruit d'une collaboration avec Indoor Park Entertainment (IPE), concepteur et opérateur d'espaces de loisirs pour la famille, et la SCC, leader indépendant de l'immobilier commercial, ce nouveau parc de loisirs indoor capitalise sur la puissance et les valeurs de la marque TFOU et offrira à toute la famille un espace récréatif et multi-expérientiel.



TFOU Parc : un concept de Hoofs !



TFOU Parc concrétise l'envie de plus en plus forte du public de s'immerger pleinement dans un univers et d'y vivre des expériences réelles. Le centre commercial Evry 2, en pleine transformation pour devenir un hyper-lieu nommé Le Spot , est donc l'adresse idéale pour cette première ouverture

Le parc de loisirs indoor s'étendra sur une surface de 2600m², comprenant plusieurs espaces de jeux destinés aux enfants 4-10 ans. Réparti en 5 zones et 25 activités et expériences, le parc permettra à tous de jouer, s'amuser et s'éveiller.



Au programme et entre autres, la zone T HOOFS et son terrain de jeu incroyable entre défis de trampolines et escalade vertigineuse ou encore T GONFLÉ, le monde 100% gonflable qui s’étend sur 350m² haut en rebondissements, une première en France !