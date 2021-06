PODCAST - Il était une Hoof Blanche Neige

Découvre l’histoire de Blanche Neige revisitée par les Hoofs. Il était une Hoof, une adorable petite fille qui avait la peau blanche comme la neige, baptisée Blanche Neige. Sa belle-mère, la reine, était jalouse de la beauté de la jeune fille. Un jour, cette méchante reine ordonna à son garde-chasse de tuer la fillette mais n’ayant pas le courage d’exécuter ses ordres, l’homme l’abandonna dans la forêt. Perdue dans le bois, la jeune fille découvrit une petite maison et ses sept nains : Prof, Simplet, Grincheux, Joyeux, Dormeur, Timide et Atchoum. C’est alors que la Reine apprit par son miroir magique que la princesse était encore vivante… Elle décida de se déguiser en vieille mendiante et profita de l'absence des nains pour lui faire mordre une pomme empoisonnée….