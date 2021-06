PODCAST - Il était une Hoof Boucle d’Or et les 3 ours

Découvre l’histoire de Boucle d'or et les 3 ours revisitée par les Hoofs. Les 3 ours formaient une famille, papa ours, maman ours et bébé ours et menaient une vie paisible. Un jour, ils décidèrent d’aller se promener. C’est alors qu’une fillette nommée Boucle d'Or pénétra alors dans leur maison…