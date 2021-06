PODCAST - Il était une Hoof Hansel et Gretel

Découvre l’histoire d’Hansel et Gretel revisitée par les Hoofs. Hansel et Gretel, un frère et une sœur, vivent avec leur père et leur belle mère dans une vieille maison. Un jour, leurs parents décidèrent de les abandonner dans la forêt… La première fois Hansel et Gretel retrouvèrent leur chemin grâce à des cailloux semés derrière eux. Mais la seconde fois, ils trouvèrent une maison en sucreries. Une vieille dame les accueillit et les restaura, mais c’était en fait une sorcière qui mangeait les enfants…